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07.04.2024 07:40 960

Клопп розповів, що стало поштовхом для Ліверпуля 8 років тому

Сьогодні 13:30 133 0
Клопп розповів, що стало поштовхом для Ліверпуля 8 років тому

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.

Юрген Клопп вважає, що поразка від Севільї у фіналі Ліги Європи-2015/16 відіграла значну роль у подальшому прогресі його команди. 

Про це головний тренер Ліверпуля розповів на пресконференції напередодні матчу 1/4 фіналу ЛЄ проти Аталанти. 

"Виграти Лігу Європу — це не моя особиста справа, це наша особиста справа. Починаючи з того моменту, як 8 років тому ми грали у фіналі в Базелі, де програли багаторазовим переможцям турніру — Севільї. То був ненайкращий вечір, але він став передумовою багатьох інших подій", — сказав Клопп. 

Після того фіналу Ліверпуль Клоппа виграв усі можливі трофеї, зокрема й Лігу чемпіонів та Англійську Прем’єр-лігу. Цього сезону мерсисайдці все ще зберігають шанси на требл — вже виграли Кубок ліги, а також продовжують боротьбу в АПЛ та Лізі Європи.

Перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи між Ліверпулем та Аталантою відбудеться сьогодні, 11 квітня, на "Енфілді". Напередодні повідомлялося, що на цьому поєдинку фанати Ліверпуля будуть протестувати проти подорожчання сезонних абонементів. 

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