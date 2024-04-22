Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Олімпіакос U-19 розгромно переміг Мілан у фінальному матчі Юнацької ліги УЄФА сезону-2023/2024.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь грецької команди. На шляху до фіналу Олімпіакос обіграв Нант, Баварію, Феєнорд та Інтер.

Юнацька ліга УЄФА-2023/2024

Фінал, 22 квітня

Олімпіакос U-19 — Мілан U-19 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Музакітіс, 2:0 - 61 Папаканеллос, 3:0 - 66 Бакулас

Серед українських команд у турнірі брали участь юнацькі команди Шахтаря та Руха. Донеччани не змогли подолати груповий етап змагань, а Рух поступився Мідтьюлланну в "Шляху чемпіонів".

Раніше доросла команда Олімпіакоса подолала Фенербахче на шляху до півфіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, що виконавчий комітет УЄФА затвердив формат Юнацької ліги, який набуде чинності із сезону-2024/2025.