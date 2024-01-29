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Юнацька ліга УЄФА змінить формат з наступного сезону

Сьогодні 22:05 126 0
Юнацька ліга УЄФА змінить формат з наступного сезону

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет УЄФА затвердив формат Юнацької ліги УЄФА, який набуде чинності із сезону-2024/2025.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Кваліфікація

Турнір буде адаптовано до нового формату головних клубних змагань УЄФА — у ньому візьмуть участь 36 юнацьких команд, які представлятимуть клуби основного турніру Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025 (Шлях Ліги чемпіонів). Шлях чемпіонів країн реформують таким чином, що до нього буде включено переможців юнацьких чемпіонатів усіх асоціацій УЄФА (нині в турнірі беруть участь лише 32 найкращі асоціації).

Якщо клуб потрапив у турнір зі Шляху Ліги чемпіонів і Шляху чемпіонів країн, його автоматично буде відправлено у Шлях Ліги чемпіонів. Звільнене місце у Шляху чемпіонів країн займе володар другого місця відповідної першості.

Переможець Юнацької ліги УЄФА автоматично потрапляє до Шляху чемпіонів країн, якщо він не кваліфікувався в турнір через Шлях Ліги чемпіонів.

Початкові етапи

Етап Ліги буде віддзеркалювати ту саму стадію Ліги чемпіонів, але обмежуватиметься першими шістьма ігровими днями (три матчі вдома та три — на виїзді).

Турнір у Шляху чемпіонів країн складатиметься з трьох раундів за системою плей-оф із двоматчевими протистояннями (удома та в гостях). Клуби з асоціацій із найвищим рейтингом розпочнуть турнір із другого раунду.

Плей-оф

Після завершення згаданих раундів починаючи зі стадії 1/16 фіналу буде проведено плей-оф. Переможець кожного протистояння визначатиметься за підсумками одного матчу. Клуби з рейтингом 1—6 (Шлях Ліги чемпіонів) в 1/16 фіналу зіграють із клубами, які перебувають у рейтингу на 17—22-му місцях. Клуби з рейтингом 7—16 в 1/16 фіналу зустрінуться з командами, що пройшли відбір у Шляху чемпіонів країн.

Клуби з рейтингом 23 й нижче в Шляху Ліги чемпіонів залишать турнір, як і ті, які програють у стикових матчах Шляху чемпіонів країн. Турнір завершиться фінальною стадією за участю чотирьох команд (півфінали й фінал), яка буде зіграна на нейтральному полі.

Пари 1/8-ї, 1/4-ї та 1/2 фіналу будуть визначені жеребкуванням.

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