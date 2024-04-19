Джерело - Чемпіон.

Фенербахче мінімально обіграв Олімпіакос у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024.

Огляд

Ліга конференцій

1/4 фіналу, матчі-відповіді

18 квітня

Фенербахче — Олімпіакос 1:0 (1:0) (2:3 - по пенальті) (перший матч 2:3)

Голи: 1:0 - 11 Кахведжі

Визначились усі півфіналісти Ліги Конференцій. У наступний етап пройшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос.

Півфінальні пари ЛК

Астон Вілла — Олімпіакос

Фіорентина — Брюгге

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів та Ліги Європи.