Джерело - Чемпіон.
Фенербахче мінімально обіграв Олімпіакос у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024.
Огляд
Ліга конференцій
1/4 фіналу, матчі-відповіді
18 квітня
Фенербахче — Олімпіакос 1:0 (1:0) (2:3 - по пенальті) (перший матч 2:3)
Голи: 1:0 - 11 Кахведжі
Визначились усі півфіналісти Ліги Конференцій. У наступний етап пройшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос.
Півфінальні пари ЛК
- Астон Вілла — Олімпіакос
- Фіорентина — Брюгге
Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів та Ліги Європи.