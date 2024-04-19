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Фенербахче — Олімпіакос 1:0: огляд матчу Ліги конференцій

Сьогодні 14:46 40 0
Фенербахче — Олімпіакос 1:0: огляд матчу Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #Олімпіакос, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче мінімально обіграв Олімпіакос у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024.

Огляд

Ліга конференцій
1/4 фіналу, матчі-відповіді
18 квітня

Фенербахче — Олімпіакос 1:0 (1:0) (2:3 - по пенальті) (перший матч 2:3)

Голи: 1:0 - 11 Кахведжі

Визначились усі півфіналісти Ліги Конференцій. У наступний етап пройшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос.

Півфінальні пари ЛК

  • Астон Вілла — Олімпіакос
  • Фіорентина — Брюгге

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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