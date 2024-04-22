Провідний гравець Баварії та збірної Франції може пропустити Євро-2024

Вінгер Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман ризикує пропустити чемпіонат Європи-2024 з футболу.

Про це повідомляє L'Équipe.

27-річний гравець отримав м'язову травму в грі 29 туру німецької Бундесліги проти Кельна (2:0). Зазначалося, що Коман пропустить решту сезону, проте зможе відновитися до Євро-2024.

У приватних розмовах Кінгслі дає собі дуже мало шансів потрапити на турнір. Замість нього до збірної Франції на ЧЄ можуть викликати Бредлі Барколя з ПСЖ або Муссу Діабі з Астон Вілли.

Раніше повідомлялося, що Баварія влітку може продати Комана. Француз за мюнхенців провів 27 матчів у всі турнірах цього сезону, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.