Головне
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ
Сьогодні 19:55 309
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 1572
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Сьогодні 16:51 230
Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 15:59 732
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 2275
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 1243
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 243
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту
Сьогодні 11:52 286
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 399638 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 17899 1
Прямі трансляції

Провідний гравець Баварії та збірної Франції може пропустити Євро-2024

Сьогодні 20:26 82 0
Провідний гравець Баварії та збірної Франції може пропустити Євро-2024
#Баварія, #Євро-2024 з футболу, #Кінгслі Коман

Джерело - L'Équipe.

Вінгер Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман ризикує пропустити чемпіонат Європи-2024 з футболу.

Про це повідомляє L'Équipe.

27-річний гравець отримав м'язову травму в грі 29 туру німецької Бундесліги проти Кельна (2:0). Зазначалося, що Коман пропустить решту сезону, проте зможе відновитися до Євро-2024.

У приватних розмовах Кінгслі дає собі дуже мало шансів потрапити на турнір. Замість нього до збірної Франції на ЧЄ можуть викликати Бредлі Барколя з ПСЖ або Муссу Діабі з Астон Вілли.

Раніше повідомлялося, що Баварія влітку може продати Комана. Француз за мюнхенців провів 27 матчів у всі турнірах цього сезону, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ 1572
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ 2275
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 399638 13
17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 10068
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99850
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 17899 1
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12028
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138677 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118407
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360386
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51454
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61867