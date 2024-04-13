Джерело - Чемпіон.
Вінгер Баварії Кінгслі Коман встигне відновитися від пошкодження до старту чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Французький отримав м'язову травму та пропустить решту сезону через м'язову травму, яку він отримав у грі 29 туру німецької Бундесліги проти Кельна (2:0).
🚨🇫🇷 More on Kingsley Coman injury. He’s expected to be back in time to be part of France squad at the Euros.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2024
The expectation is for Coman to return at the Euros and not playing for Bayern again this season. pic.twitter.com/YbQlfP4ZHe
Раніше повідомлялося, що Баварія влітку може продати Комана. Француз за мюнхенців провів 27 матчів у всі турнірах цього сезону, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.