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07.04.2024 07:40 1035

Коман зможе відновитися від травми до початку Євро-2024

Вчора 23:14 99 0
Коман зможе відновитися від травми до початку Євро-2024
#Баварія, #Євро-2024 з футболу, #Кінгслі Коман

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Баварії Кінгслі Коман встигне відновитися від пошкодження до старту чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французький отримав м'язову травму та пропустить решту сезону через м'язову травму, яку він отримав у грі 29 туру німецької Бундесліги проти Кельна (2:0).

Раніше повідомлялося, що Баварія влітку може продати Комана. Француз за мюнхенців провів 27 матчів у всі турнірах цього сезону, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

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