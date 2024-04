Вінгер Баварії Кінгслі Коман встигне відновитися від пошкодження до старту чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французький отримав м'язову травму та пропустить решту сезону через м'язову травму, яку він отримав у грі 29 туру німецької Бундесліги проти Кельна (2:0).

🚨🇫🇷 More on Kingsley Coman injury. He’s expected to be back in time to be part of France squad at the Euros.



The expectation is for Coman to return at the Euros and not playing for Bayern again this season. pic.twitter.com/YbQlfP4ZHe