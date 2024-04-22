Джерело - Динамоманія.

Перший тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 відбудеться 3 серпня, паралельно з Олімпійськими іграми-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Динамоманія.

Зазначається, що наступний сезон в Україні розпочнеться 27 липня з Суперкубку, який не проводився у 2022 та 2023 роках через повномасштабне вторгнення Росії. У Суперкубку України зіграють переможець чемпіонату та Кубку, якщо обидва трофеї завоює одна команда, то в Суперкубку зіграє срібний призер УПЛ нинішнього сезону.

Олімпійський футбольний турнір розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня. На груповому етапі Олімпіади підопічні Руслана Ротаня зіграють з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня.