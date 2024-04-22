Головне
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 1055
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 1017
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Сьогодні 16:51 167
Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 15:59 459
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 2110
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 219
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту
Сьогодні 11:52 247
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 399390 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 17717 1
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Вчора 21:29 602
Прямі трансляції

Наступний сезон УПЛ розпочнеться паралельно з Олімпіадою в Парижі — джерело

Сьогодні 18:13 96 0
Наступний сезон УПЛ розпочнеться паралельно з Олімпіадою в Парижі — джерело
#Суперкубок України, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Динамоманія.

Перший тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 відбудеться 3 серпня, паралельно з Олімпійськими іграми-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Динамоманія.

Зазначається, що наступний сезон в Україні розпочнеться 27 липня з Суперкубку, який не проводився у 2022 та 2023 роках через повномасштабне вторгнення Росії. У Суперкубку України зіграють переможець чемпіонату та Кубку, якщо обидва трофеї завоює одна команда, то в Суперкубку зіграє срібний призер УПЛ нинішнього сезону.

Олімпійський футбольний турнір розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня. На груповому етапі Олімпіади підопічні Руслана Ротаня зіграють з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 8522
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ 2110
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99811
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 17717 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 399390 13
17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 8746
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35603 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30888
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362845 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30781 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7003 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30313