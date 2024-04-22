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Невертон та Траоре — у старті Шахтаря на матч проти Зорі

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Невертон та Траоре — у старті Шахтаря на матч проти Зорі
#Шахтар Донецьк, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє проти луганської Зорі в матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу.  Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Швед, Судаков, Гочолеішвілі, Азаров, Бондаренко, Матвієнко (к), Невертон, Траоре

Зоря: Сапутін, Бутко (к), Башич, Жан Клод, Хахльов, Дришлюк, Вантух, Яцик, Антюх, Кирюханцев, Ндур

Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.  Дивитися поєдинок можна на УПЛ ТБ.

Зазначимо, що минулого четверга ці команди зіграли перенесений поєдинок 10 туру, який завершився перемогою "гірників" завдяки пізнім голам Артема Бондаренка та Невертона.

Шахтар продовжує лідирувати в УПЛ, маючи після 23 зіграних матчів 55 очок. Зоря посідає 11-ту сходинку (26 балів).

Напередодні Верес розписав мирову з Дніпром-1, ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією, а Динамо вдома розгромило Полісся. 

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