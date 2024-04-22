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Хацкевич може очолити європейський клуб

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Хацкевич може очолити європейський клуб
#Олександр Хацкевич

Джерело - dynamomania.com.

Екснаставник київського Динамо Олександр Хацкевич може працевлаштуватися у Литві.

Про це повідомляє Dynamomania.

Білоруським фахівцем зацікавився Кауно Жальгіріс. Зазначається, що Хацкевич вже провів переговори з керівництвом клубу.

Наразі команда посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Литви, відставання від лідера Жальгіріса складає 9 балів.

Нещодавно Хацкевич покинув польський клуб Заглембє Сосновець з яким працював з початку року. Причиною звільнення наставника стала ситуація після гри з Катовіце (0:4). На пресконференції Хацкевич повідомив, що не впливав на тактику команди, оскільки на передматчевій установці футболісти самостійно, за зачиненими дверима, обговорювали та приймали стратегію на матч.

Зазначимо, що Олександр Хацкевич у період з 2017 по 2019 рік працював головним тренером київського Динамо.

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