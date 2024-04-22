Манчестер Юнайтед знайшов заміну тен Гагу

Головний тренер Баварії Томас Тухель може повернутися в Англійську Прем'єр-лігу (АПЛ) після того, як залишить німецький клуб.

Про це повідомляє Кicker.

Тухель може замінити наставника манкуніанців Еріка тен Гага, якщо той залишить свою посаду.

У запрошенні німецького фахівця зацікавлений новий співвласник "червоних дияволів" Джим Реткліфф, який високо цінує Томаса та готовий запропонувати йому контракт у випадку звільнення тен Гага.

Нагадаємо, Тухель залишить Баварію після завершення сезону. Він очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Напередодні Манчестер Юнайтед по пенальті здобув перемогу над Ковентрі, що виступає в Чемпіоншипі (другому за силою дивізіоні чемпіонату), в матчі 1/2 фіналу Кубку Англії з футболу.