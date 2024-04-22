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Барселона визначилась з майбутнім Араухо

Сьогодні 13:40 81 0
Барселона визначилась з майбутнім Араухо
Фото - Getty Images
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Рональд Араухо

Джерело - sport.es.

Барселона влітку розгляне пропозиції щодо продажу центрального захисника Рональда Араухо.

Про це повідомляє Sport.es.

Керівництво клубу викреслило оборонця зі списку недоторканних гравців. Причиною такого рішення стало прагнення каталонців покращити фінансове становище та дотриматися правил фейр-плей. "Блаугранас" розраховують отримати пропозицію у понад 100 млн євро за футболіста.

Зазначається, що Араухо не проти переходу в інший клуб із високою зарплатою.

Цього сезону Рональд провів 33 матчі в усіх турнірах. Він виступає за каталонців з 2018 року — відтоді, як був викуплений у Бостон Рівера за 4.7 мільйона євро. 

Нагадаємо, нещодавно Барселона відмовилася від шаленої пропозиції щодо Ламіна Ямала. 

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