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Лунін – про перемогу над Барселоною: Саме так Реал перемагає

Сьогодні 13:35 91 0
Лунін – про перемогу над Барселоною: Саме так Реал перемагає
#Андрій Лунін, #Барселона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відреагував на перемогу в Ель Класіко над Барселоною (3:2).

Про це він повідомив в Instagram.

"Який чудовий вечір на Бернабеу. Саме так Реал перемагає. Дякуємо за атмосферу та підтримку", – написав Лунін.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Нагадаємо, Реал здобув видовищну вольову перемогу з рахунком 3:2 завдяки голам Вінісіуса, Лукаса Васкеса та Джуда Беллінгема. Лунін відіграв повний матч, в якому зробив 4 сейви та пропустив 2 голи.

"Вершкові" після перемоги випереджають каталонців на 11 очок за 6 турів до завершення чемпіонату Іспанії.

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