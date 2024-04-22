Лунін – про перемогу над Барселоною: Саме так Реал перемагає

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін відреагував на перемогу в Ель Класіко над Барселоною (3:2).
Про це він повідомив в Instagram.
"Який чудовий вечір на Бернабеу. Саме так Реал перемагає. Дякуємо за атмосферу та підтримку", – написав Лунін.
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Нагадаємо, Реал здобув видовищну вольову перемогу з рахунком 3:2 завдяки голам Вінісіуса, Лукаса Васкеса та Джуда Беллінгема. Лунін відіграв повний матч, в якому зробив 4 сейви та пропустив 2 голи.
"Вершкові" після перемоги випереджають каталонців на 11 очок за 6 турів до завершення чемпіонату Іспанії.