Зубков — про фейр-плей: Не знаю, що там за скандал

Джерело - УПЛ ТБ.

Вінгер Шахтаря Олександр Зубков вважає, що він та його партнери не порушували негласні правила фейр-плей, коли забивали другий гол у ворота Кривбаса в матчі 19 туру Української Прем’єр-ліги. Нагадаємо, тоді «гірники» швидко розіграли штрафний, поки суперники надавали допомогу Зубкову.

Той скандальний епізод Олександр пригадав у етері УПЛ ТБ.

«Здається, мене вдарили шипами в лікоть, я впав, реально, було дуже боляче. Хлопець, який порушив правила, підійшов вибачатися, але я не знаю, що там робили ще два-три футболісти. Поставили м’яч, швидко розіграли — це правилами не заборонено. Я не знаю, що там за скандал».

Блогер та коментатор Роман Бебех спробував апелювати тим, що гравці Шахтаря знехтували правилами фейр-плей, але Зубков відповів: «Ну, слухайте».

Нагадаємо, Зубков не зможе допомогти Шахтарю в поєдинку 25 туру УПЛ проти Руха, який відбудеться сьогодні, 22 квітня. Наразі він відбуває 2-матчеву дискваліфікацію за небезпечну гру проти воротаря Ворскли Павла Ісенка.