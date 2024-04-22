Головне
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 175
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 126
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту
Сьогодні 11:52 152
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд
Сьогодні 10:53 99700
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 398529 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 17036 1
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Вчора 21:29 506
Драма на Вемблі: МЮ не втримав перевагу в 3 голи над клубом із Чемпіоншипа, але переміг у серії пенальті
Вчора 20:25 1096
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ
Вчора 19:52 8177
Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж
Вчора 18:38 4307
Прямі трансляції

Зубков — про фейр-плей: Не знаю, що там за скандал

Сьогодні 13:00 191 0
Зубков — про фейр-плей: Не знаю, що там за скандал
#Олександр Зубков, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - УПЛ ТБ.

Вінгер Шахтаря Олександр Зубков вважає, що він та його партнери не порушували негласні правила фейр-плей, коли забивали другий гол у ворота Кривбаса в матчі 19 туру Української Прем’єр-ліги. Нагадаємо, тоді «гірники» швидко розіграли штрафний, поки суперники надавали допомогу Зубкову. 

Той скандальний епізод Олександр пригадав у етері УПЛ ТБ. 

«Здається, мене вдарили шипами в лікоть, я впав, реально, було дуже боляче. Хлопець, який порушив правила, підійшов вибачатися, але я не знаю, що там робили ще два-три футболісти. Поставили м’яч, швидко розіграли — це правилами не заборонено. Я не знаю, що там за скандал». 

Блогер та коментатор Роман Бебех спробував апелювати тим, що гравці Шахтаря знехтували правилами фейр-плей, але Зубков відповів: «Ну, слухайте». 

Нагадаємо, Зубков не зможе допомогти Шахтарю в поєдинку 25 туру УПЛ проти Руха, який відбудеться сьогодні, 22 квітня. Наразі він відбуває 2-матчеву дискваліфікацію за небезпечну гру проти воротаря Ворскли Павла Ісенка. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 17036 1
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99700
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 398529 13
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 8177
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку 5573 1
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта 8351
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51449
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138657 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40199
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93305
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21606 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99850