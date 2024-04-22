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Шахтар зіграє з Зорею, Минай прийме Рух, Металіст 1925 проти Оболоні: розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:43 168 0
Шахтар зіграє з Зорею, Минай прийме Рух, Металіст 1925 проти Оболоні: розклад матчів УПЛ
#Металіст 1925, #Минай, #Оболонь, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 22 квітня, буде проведено три матчі 25 туру Української Прем’єр-ліги. 

В центральному поєдинку ігрового дня донецький Шахтар прийматиме луганську Зорю. Матч відбудеться у Львові на "Арені Львів". Зазначимо, що минулого четверга ці команди зіграли перенсений поєдинок 10 туру. Зоря була близька до сенсаційної нічиї, але завдяки пізнім голам Артема Бондаренка та Невертона "гірники" взяли чергові три очки. 

Металіст 1925 та Оболонь зійдуться в лобовому матчі за 6 очок. Наразі "пивовари" та харків’яни посідають 14 та 15 місця відповідно, тож ціна перемоги в цьому поєдинку вкрай велика. 

А Минай спробує створити чергову несподіванку. В одному з різновидів західноукраїнського дербі ужгородська команда прийматиме львівський Рух. 

Розклад матчів 25 туру УПЛ на 22 квітня

  • 13:00 Минай — Рух
  • 15:30 Металіст 1925 — Оболонь
  • 18:00 Шахтар — Зоря

Прямі трансляції всіх матчів можна буде переглянути на УПЛ-ТБ. 

Нагадаємо, Верес розписав мирову з Дніпром-1, ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією, а Динамо вдома розгромило Полісся. 

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