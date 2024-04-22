ПСЖ — Ліон 4:1: огляд матчу Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24 столичний ПСЖ на домашньому стадіоні розгромив Ліон.

Гра завершилася з рахунком 4:1 на користь парижан.

Господарі завдали поразки гостям, відправивши в їхні ворота чотири м'ячі. Дубль на рахунку Гонсалу Рамоса. Ліонці зуміли відповісти лише одним голом.

Огляд

Чемпіонат Франції з футболу — Ліга 1

30 тур, 21 квітня

ПСЖ — Ліон 4:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 3' Матич (автогол), 2:0 - 6' Бералдо, 3:0 - 32' Рамос, 3:1 - 37' Нуама, 4:1 - 42' Рамос

Нагадаємо, ПСЖ у більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

З результатами інших матчів ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.