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ПСЖ — Ліон 4:1: огляд матчу Ліги 1

Сьогодні 09:29 130 0
ПСЖ — Ліон 4:1: огляд матчу Ліги 1
Фото: ПСЖ
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24 столичний ПСЖ на домашньому стадіоні розгромив Ліон.

Гра завершилася з рахунком 4:1 на користь парижан.

Господарі завдали поразки гостям, відправивши в їхні ворота чотири м'ячі. Дубль на рахунку Гонсалу Рамоса. Ліонці зуміли відповісти лише одним голом. 

Огляд

Чемпіонат Франції з футболу — Ліга 1
30 тур, 21 квітня

ПСЖ — Ліон 4:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 3' Матич (автогол), 2:0 - 6' Бералдо, 3:0 - 32' Рамос, 3:1 - 37' Нуама, 4:1 - 42' Рамос

Нагадаємо, ПСЖ у більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

З результатами інших матчів ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.

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