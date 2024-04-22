Мілевський: Думаю, скоро стану чемпіоном із Динамо як працівник клубу

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський поставив собі за мету стати чемпіоном України як працівник київського клубу.

Про свою амбітну мету Артем розповів в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Усі вже чекають на мене в Динамо, запитують: "Артеме, це правда, що тобі запропонували роботу в Динамо?". Я відповідаю: "Думаю, Ігор Михайлович буде не проти, але всьому свій час". Я хочу стати чемпіоном із Динамо вже не як гравець, а як працівник клубу. Думаю, це скоро станеться. Чи правда, що я хочу працювати скаутом по нападниках? Так", — сказав Мілевський.

Нагадаємо, нещодавно Артем став новим гравцем медіафутбольного клубу IGNIS та вже встиг дебютувати дебютувати в українській медіалізі.

Останнім часом до Мілевського прикута особлива увага, адже він часто відвідує матчі Динамо в чемпіонаті України. А його друг Сергій Третьяк потрапив у скандал з імовірним підкупом двох гравців Миная. Втім, сам Сергій відкидає усі звинувачення та вважає їх наклепом з боку політичних конкурентів, які хочуть завадити йому виграти вибори мера Києва.