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Мілевський: Думаю, скоро стану чемпіоном із Динамо як працівник клубу

Сьогодні 08:26 213 0
Мілевський: Думаю, скоро стану чемпіоном із Динамо як працівник клубу
#Артем Мілевський, #Динамо Київ

Джерело - Sport-express.ua.

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський поставив собі за мету стати чемпіоном України як працівник київського клубу. 

Про свою амбітну мету Артем розповів в інтерв’ю Sport-express.ua. 

"Усі вже чекають на мене в Динамо, запитують: "Артеме, це правда, що тобі запропонували роботу в Динамо?". Я відповідаю: "Думаю, Ігор Михайлович буде не проти, але всьому свій час". Я хочу стати чемпіоном із Динамо вже не як гравець, а як працівник клубу. Думаю, це скоро станеться. Чи правда, що я хочу працювати скаутом по нападниках? Так", — сказав Мілевський. 

Нагадаємо, нещодавно Артем став новим гравцем медіафутбольного клубу IGNIS та вже встиг дебютувати дебютувати в українській медіалізі. 

Останнім часом до Мілевського прикута особлива увага, адже він часто відвідує матчі Динамо в чемпіонаті України. А його друг Сергій Третьяк потрапив у скандал з імовірним підкупом двох гравців Миная. Втім, сам Сергій відкидає усі звинувачення та вважає їх наклепом з боку політичних конкурентів, які хочуть завадити йому виграти вибори мера Києва. 

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