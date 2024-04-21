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Мілевський: Ванату ще треба нарощувати свій клас і рівень

Сьогодні 19:57 96 0
Мілевський: Ванату ще треба нарощувати свій клас і рівень
#Артем Мілевський, #Динамо Київ, #Владислав Ванат

Джерело - sport-express.ua.

Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що нападнику київського клубу Владиславу Ванату потрібно нарощувати рівень, щоб перерости рівень Української Прем'єр-ліги.

Про це Мілевський розповів порталу sport-express.ua.

"Ванату треба ще грати, грати й грати, нарощувати свій клас і рівень. Також потрібно щотижня забивати в чемпіонаті України. Потенціал у нього великий і, дай Бог, у нього все вийде. Я бажаю Ванату тільки успіхів. Зі спілкування видно, що він – хороший малий", - сказав Мілевський.

Напередодні Артем Мілевський приєднався до медіафутбольного клубу IGNIS.

Нагадаємо, що Ванат допоміг Динамо розгромити Полісся у 25 турі УПЛ.

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