Мілевський: Ванату ще треба нарощувати свій клас і рівень

Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що нападнику київського клубу Владиславу Ванату потрібно нарощувати рівень, щоб перерости рівень Української Прем'єр-ліги.

Про це Мілевський розповів порталу sport-express.ua.

"Ванату треба ще грати, грати й грати, нарощувати свій клас і рівень. Також потрібно щотижня забивати в чемпіонаті України. Потенціал у нього великий і, дай Бог, у нього все вийде. Я бажаю Ванату тільки успіхів. Зі спілкування видно, що він – хороший малий", - сказав Мілевський.