ЛНЗ здобув вольову перемогу у виїзному матчі 25 туру УПЛ з Олександрією

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ вдалося здійснити камбек у матчі 25 туру Української Прем’єр-ліги проти Олександрії. Матч завершився з рахунком 1:2 на користь черкаської команди.

Початок зустрічі був вдалим для Олександрії. Вже на 16-й хвилині Юрій Копина вдало упіймав м’яч на ногу і влучно пробив у дальній верхній кут.

Втім, вже наприкінці першого тайму підопічні Руслана Ротаня втратили свою перевагу через помилку Кампоса. Португальський захисник незграбно зіграв у центрі поля, подарувавши Владиславу Наумцю вихід сам-на-сам з воротарем — форвард ЛНЗ не схибив.

Долю матчу вирішив ще один "привоз" захисників Олександрії, яким майстерно скористався Ейнел Соареш.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 21 квітня

Олександрія - ЛНЗ 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - Копина 16’, 1:1 - Наумець 45+1’, 1:2 - Соареш 82’.

Олександрія: Шевченко, Ковалець (К) (Шостак 80’), Калитвинцев, Кулаков (Погорілий 80’), Білошевський (Скорко 65’), Беляєв (Безерра 65’), Мартинюк, Калюжний (Костишин 88’), Кампос, Копина, Михайленко.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Яшарі, Бойко (Рибалка 69’), Норенков (Насонов 12’), Тілль (Бар 46’), Наумець (Соареш 46’), Пасіч, Хобленко (Бессала 46’).

Попередження: Муравський 12’, Хобленко 38’.

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня 21 квітня Верес та Дніпро-1 не виявили сильнішого у поєдинку з двома курйозними голами.