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ЛНЗ здобув вольову перемогу у виїзному матчі 25 туру УПЛ з Олександрією

Сьогодні 17:30 180 0
ЛНЗ здобув вольову перемогу у виїзному матчі 25 туру УПЛ з Олександрією
#ЛНЗ Черкаси, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ вдалося здійснити камбек у матчі 25 туру Української Прем’єр-ліги проти Олександрії. Матч завершився з рахунком 1:2 на користь черкаської команди. 

Початок зустрічі був вдалим для Олександрії. Вже на 16-й хвилині Юрій Копина вдало упіймав м’яч на ногу і влучно пробив у дальній верхній кут.

Втім, вже наприкінці першого тайму підопічні Руслана Ротаня втратили свою перевагу через помилку Кампоса. Португальський захисник незграбно зіграв у центрі поля, подарувавши Владиславу Наумцю вихід сам-на-сам з воротарем — форвард ЛНЗ не схибив. 

Долю матчу вирішив ще один "привоз" захисників Олександрії, яким майстерно скористався Ейнел Соареш. 

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 21 квітня

Олександрія - ЛНЗ 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - Копина 16, 1:1 - Наумець 45+1, 1:2 - Соареш 82

Олександрія: Шевченко, Ковалець (К) (Шостак 80), Калитвинцев, Кулаков (Погорілий 80), Білошевський (Скорко 65), Беляєв (Безерра 65), Мартинюк, Калюжний (Костишин 88), Кампос, Копина, Михайленко. 

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Яшарі, Бойко (Рибалка 69), Норенков (Насонов 12), Тілль (Бар 46), Наумець (Соареш 46), Пасіч, Хобленко (Бессала 46). 

Попередження: Муравський 12, Хобленко 38

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня 21 квітня Верес та Дніпро-1 не виявили сильнішого у поєдинку з двома курйозними голами

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