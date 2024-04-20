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Нападник Шахтаря продовжить кар'єру в МЛС — журналіст

Сьогодні 20:59 162 0
Нападник Шахтаря продовжить кар'єру в МЛС — журналіст
#Шахтар, #Кевін Келсі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Шахтаря Кевін Келсі продовжить кар'єру в клубі МЛС "Цинциннаті".

Про це повідомляє журналіст Даніель Нора.

За інформацією джерела, "гірникам" було важко прийняти рішення, проте вважають, що воно принесе користь усім сторонам. Рішення гравця про трансфер обгрунтовується бажанням венесуельця бути ближчим до батьківщини перед Кубком Америки.

Зазначимо, що трансферне вікно в МЛС відкрите до 23 квітня.

Шахтар підписав Келсі на початку 2023 року. У поточному сезоні гравець забив 3 голи у 20 матчах за гірників.

Раніше з'являлась інформація про інтерес англійських грандів до ще одного гравця Шахтаря Георгія Судакова.

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