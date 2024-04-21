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Олександрія та ЛНЗ оголосили стартові склади на матч 25 туру УПЛ

Сьогодні 14:28 172 0
Олександрія та ЛНЗ оголосили стартові склади на матч 25 туру УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ.

На офіційному сайті Української Прем’єр-ліги з’явилися стартові склади Олександрії та ЛНЗ на матч у межах 25 туру чемпіонату України. 

Олександрія: Шевченко, Ковалець (К), Калитвинцев, Кулаков, Білошевський, Беляєв, Мартинюк, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко. 

Запасні: Єрмаков, Кравченко, Сігеєв, Кулаковський, Скорко, Джевані, Безерра, Мадісон, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий. 

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Яшарі, Бойко, Норенков, Тілль, Наумець, Пасіч, Хобленко. 

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Прядун, Рибалка, Тарасенко, Тищенко, Шестаков, Ейнел, Бар, Молло. 

Матч відбудеться у неділю, 21 квітня, на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Початок зустрічі запланований на 15:30 за київським часом. 

Нагадаємо, у 24 турі ЛНЗ мінімально переміг Верес, а Олександрія в більшості поступилася Динамо

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