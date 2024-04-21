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Навіть не хочеться коментувати цю гидоту: тренер Колоса відреагував на чутки про звільнення

Сьогодні 13:54 91 0
Навіть не хочеться коментувати цю гидоту: тренер Колоса відреагував на чутки про звільнення
#Колос, #Ярослав Вишняк

Джерело - Ютуб-канал Ворскли.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк вважає непорядними людьми тих журналістів, які почали поширювати інформацію про його звільнення в разі поразки від Ворскли в 25 турі чемпіонату України. 

Про чутки щодо його майбутнього в ковалівському клубі Вишняк розгорнуто відповів у ході післяматчевої пресконференції. 

"Знаєте, є журналісти, які висвітлюють і пишуть про футбол, а є люди, які займаються не дуже вдячними справами. Розумієте, мені просто по-людськи неприємно коментувати слова тих людей, які запускають цю дезінформацію з незрозумілих джерел. По-людськи неприємно, коли хтось каже, що в роздягальні було так, сказали те... Знаєте, навіть не хочеться цю гидоту коментувати. Неприємно. 

Звичайно, коли є чорна смуга, як у нашому випадку, є різні розмови між керівництвом і головним тренером. І, знову-таки, шукати в цьому такі моменти, викидувати це в пресу, щоб потім воно розносилося... Не знаю. Зрозуміло, що це, мабуть, цікаво вболівальникам, але мені це коментуват неприємно. Запитайте в тої людини, яка це розповсюджує. Скажімо так, на мене це тисне. В цьому випадку мені прикро за команду", — сказав Вишняк. 

Зазначимо, що першим про звільнення Вишняка в разі поразки від Ворскли повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський. 

Нагадаємо, Колос перервав свою тривалу невтішну серію завдяки виїзній перемозі над Ворсклою. У матчі-відкритті 25 туру Української Прем’єр-ліги Кривбас здійснив камбек проти Чорноморця

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