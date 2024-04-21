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Гвардіола: Гравці Манчестер Сіті — легенди

Сьогодні 10:58 125 0
Гвардіола: Гравці Манчестер Сіті — легенди
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Фабріціо Романо.

Головний тренер Манчестер Сіті розповів, що ненормально грати у такому щільному графіку, і він вважає своїх футболістів легендами, оскільки вони витримують такі навантаження.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"У суботу грати було неприйнятно. Це не нормально. Для здоров'я гравців після 120 хвилин таке неприпустимо. Я не розумію, як ми сьогодні вижили. Нічого не зміниться, нічого. Чому сьогодні, а не завтра, коли Челсі, Манчестер Юнайтед і Ковентрі не грали посеред тижня? Скажіть чому?

Ці гравці – легенди. Легенди. Я не розумію, як вони виживають. Ми любимо грати у футбол, але це для гравців, для їхнього здоров’я... це занадто", — сказав наставник.

Нагадаємо, у суботу "містяни" здобули перемогу над лондонським Челсі в матчі 1/2 фіналу Кубку Англії. А у середу Ман Сіті зіграв проти Реала в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився в серії післяматчевих пенальті.

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