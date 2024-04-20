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Хаві – про Ель-Классіко: Не вірю в удачу, вірю в оборону

Сьогодні 15:37 115 0
Хаві – про Ель-Классіко: Не вірю в удачу, вірю в оборону
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес вважає, що потрібно добре захищатися проти мадридського Реала, він не вірить в удачу, а довіряє надійній грі в захисті.

Про це наставник розповів на передматчевій пресконференції.

"Ми повинні добре захищатися і бути ефективними, тому що Реал ефективний, ми говоримо про одну з найкращих команд у світі та одну з найкращих за останні роки.

Мадридці перемагали багато разів, і це змушує тебе грати спокійніше та не так гостро. Я не вірю в удачу, зате вірю в роботу в обороні. Так, Ман Сіті змарнував явні моменти, але це футбол", – сказав тренер.

Класіко пройде у межах 32 туру Ла Ліги в неділю, 21 квітня. Реал випереджає у таблиці Барселону, що йде другою, на вісім очок.

Нагадаємо, колишній німецький футболіст турецького походження Месут Озіл, який грав за мадридський Реал, вважає, що увага всього світу до іспанського дербі йде на спад через втрату потенціала Барселоною.

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