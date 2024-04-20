Челсі Мудрика зіграє з Манчестер Сіті в півфіналі Кубку Англії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 квітня, у півфіналі Кубку Англії відбудеться один матч, в якому Челсі українця Михайла Мудрика зіграє проти Манчестер Сіті.

Поєдинок розпочнеться о 19:15 за київським часом. Пряма трансляція — на OTT-платформі Setanta Sports та YouTube-каналі Setanta, де гра буде доступна у вільному доступі.

Фінал турніру відбудеться 25 травня на Вемблі в Лондоні.

Зазначимо, що Челсі є одним із найбільш титулованих команд Кубку Англії. Лондонці мають 8 трофеїв та ділять третє місце у рейтингу з Ліверпулем та Тоттенгемом. У Манчестер Сіті на один титул менше — 7.

Нагадаємо, у чвертьфіналі лондонці здолали Лестер (4:2), Сіті переграв Ньюкасл (2:0).

Раніше повідомлялося, що Футбольна асоціація Англії домовилася з Прем'єр-лігою про нову шестирічну угоду. Згідно з цим договором з наступного сезону в Кубку Англії скасують перегравання.