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Дженоа — Лаціо 0:1: огляд матчу Серії А

Сьогодні 22:53 68 0
Дженоа — Лаціо 0:1: огляд матчу Серії А
#Дженоа, #Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Дженоа поступилась Лаціо у межах 33 туру італійської Серії А з футболу.

Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 19 квітня

Дженоа — Лаціо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Альберто

Перемога дозволила "орлам" піднятися на шосту позицію з 52 очками в активі, наблизившись до зони Ліги чемпіонів на відстань трьох залікових балів. Дженоа з 39 пунктами йде 12-ю.

Зазначимо, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не зміг зіграти у матчі, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Він вилетів щонайменше до кінця квітня

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