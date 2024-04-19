Дженоа — Лаціо 0:1: огляд матчу Серії А

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Дженоа поступилась Лаціо у межах 33 туру італійської Серії А з футболу.

Чемпіонат Італії — Серія А

33 тур, 19 квітня

Дженоа — Лаціо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Альберто

Перемога дозволила "орлам" піднятися на шосту позицію з 52 очками в активі, наблизившись до зони Ліги чемпіонів на відстань трьох залікових балів. Дженоа з 39 пунктами йде 12-ю.

Зазначимо, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не зміг зіграти у матчі, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Він вилетів щонайменше до кінця квітня.