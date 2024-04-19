Дженоа — Лаціо 0:1: огляд матчу Серії А

Джерело - Чемпіон.
Дженоа поступилась Лаціо у межах 33 туру італійської Серії А з футболу.
Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 19 квітня
Гол: 0:1 - 67 Альберто
Перемога дозволила "орлам" піднятися на шосту позицію з 52 очками в активі, наблизившись до зони Ліги чемпіонів на відстань трьох залікових балів. Дженоа з 39 пунктами йде 12-ю.
Зазначимо, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не зміг зіграти у матчі, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Він вилетів щонайменше до кінця квітня.