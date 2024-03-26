Челсі бажає повернути Лукаку

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Челсі хоче влітку повернути бельгійського нападника Ромелу Лукаку з оренди з італійської Роми.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Челсі не планує давати Лукаку ще один шанс заграти в команді. Лондонський клуб поверне його тільки в надії вигідно продати в Саудівську Аравію.
Влітку минулого року Лукаку відхилив пропозицію з Саудівської Аравії, проте в Челсі сподіваються, що цього разу бельгієць отримає пропозицію, від якої не зможе відмовитися.
Раніше повідомлялося, що Челсі встановив ціну на 30-річного нападника. У нинішньому сезоні Лукаку провів за римлян 37 матчів, забив 18 голів та віддав 4 результативні передачі.