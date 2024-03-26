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22.03.2024 12:00 929

Челсі бажає повернути Лукаку

Нападник не залишиться у Ромі
Сьогодні 21:30 102 0
Челсі бажає повернути Лукаку
#Рома, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Челсі хоче влітку повернути бельгійського нападника Ромелу Лукаку з оренди з італійської Роми.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Челсі не планує давати Лукаку ще один шанс заграти в команді. Лондонський клуб поверне його тільки в надії вигідно продати в Саудівську Аравію.

Влітку минулого року Лукаку відхилив пропозицію з Саудівської Аравії, проте в Челсі сподіваються, що цього разу бельгієць отримає пропозицію, від якої не зможе відмовитися.

Раніше повідомлялося, що Челсі встановив ціну на 30-річного нападника. У нинішньому сезоні Лукаку провів за римлян 37 матчів, забив 18 голів та віддав 4 результативні передачі.

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