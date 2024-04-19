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13.04.2024 13:00 714

Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця

Сьогодні 19:38 213 0
Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця
#Інгулець, #Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Мирон Маркевич

Джерело - fckarpaty.org.ua.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич незадоволений ставленням своїх гравців до матчу проти Інгульця (1:2) у матчі 5 туру Першої ліги.

Про це він заявив у коментарі офіційному сайту львівського клубу.

"З нашого боку гри сьогодні не було. Напевно, футболісти вже думають, що вони стали великими. Інгулець використав свій момент, зіграв досить непогано, при тому, що ми взагалі не грали. А суперник реалізував свою нагоду. Ми будемо зʼясовувати, тому що так не може бути. Нам ще грати друге коло, треба всіх гравців привести до ладу.

Суддівство? Можливо, якісь помилки були в обидва боки, але мені здалося, що старалися судити об’єктивно. Не знаю, чи був пенальті, треба дивитися повтор.

Ми дуже сильно налаштовували хлопців на цей матч, але… Ще й преса пише, що ми вже у Прем'єр-лізі, тренери нас вітають – це безслідно не минає. Зараз треба дуже жорстко поставитися до наших майбутніх поєдинків. Треба виводити гравців з цього стану", — сказав Маркевич.

Попри поразку, Карпати залишилися лідерами турнірної таблиці, маючи у своєму активі 57 очок. Перемога дозволила Інгульцю скоротили відставання від львів'ян до 5 очок.

Зазначимо, що перші дві команди за підсумками сезону піднімуться в Українську Прем'єр-лігу. Команди, що посядуть 3−4 місця у Першій лізі, розіграють путівку з клубами УПЛ.

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