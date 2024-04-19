Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич незадоволений ставленням своїх гравців до матчу проти Інгульця (1:2) у матчі 5 туру Першої ліги.

Про це він заявив у коментарі офіційному сайту львівського клубу.

"З нашого боку гри сьогодні не було. Напевно, футболісти вже думають, що вони стали великими. Інгулець використав свій момент, зіграв досить непогано, при тому, що ми взагалі не грали. А суперник реалізував свою нагоду. Ми будемо зʼясовувати, тому що так не може бути. Нам ще грати друге коло, треба всіх гравців привести до ладу.

Суддівство? Можливо, якісь помилки були в обидва боки, але мені здалося, що старалися судити об’єктивно. Не знаю, чи був пенальті, треба дивитися повтор.

Ми дуже сильно налаштовували хлопців на цей матч, але… Ще й преса пише, що ми вже у Прем'єр-лізі, тренери нас вітають – це безслідно не минає. Зараз треба дуже жорстко поставитися до наших майбутніх поєдинків. Треба виводити гравців з цього стану", — сказав Маркевич.