Джерело - Чемпіон.

Брюгге на виїзді переміг ПАОК у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Ліга конференцій

1/4 фіналу, матчі-відповіді

18 квітня

ПАОК - Брюгге 0:2 (0:2) (перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 33 Хутгла, 0:2 - 45 Хутгла

Визначились усі півфіналісти Ліги Конференцій. У наступний етап пройшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос.

Півфінальні пари ЛК

Астон Вілла — Олімпіакос

Фіорентина — Брюгге

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів та Ліги Європи.