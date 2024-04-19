Джерело - Чемпіон.

Фіорентина здобула перемогу над Вікторією у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Ліга конференцій

1/4 фіналу, матчі-відповіді

18 квітня

Фіорентина — Вікторія 2:0 (0:0) (перший матч 0:0)

Голи: 1:0 - 92 Гонсалес, 2:0 - 108 Бірагі

Визначились усі півфіналісти Ліги Конференцій. У наступний етап пройшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос.

Півфінальні пари ЛК

Астон Вілла — Олімпіакос

Фіорентина — Брюгге

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів та Ліги Європи.