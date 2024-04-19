Джерело - Чемпіон.
Фіорентина здобула перемогу над Вікторією у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА.
Ліга конференцій
1/4 фіналу, матчі-відповіді
18 квітня
Фіорентина — Вікторія 2:0 (0:0) (перший матч 0:0)
Голи: 1:0 - 92 Гонсалес, 2:0 - 108 Бірагі
Визначились усі півфіналісти Ліги Конференцій. У наступний етап пройшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос.
Півфінальні пари ЛК
- Астон Вілла — Олімпіакос
- Фіорентина — Брюгге
Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів та Ліги Європи.