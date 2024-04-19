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13.04.2024 13:00 712

Бондар: Динамо показує дуже красивий футбол

Сьогодні 10:45 66 0
Бондар: Динамо показує дуже красивий футбол
ФК Шахтар
#Валерій Бондар, #Шахтар, #Динамо

Джерело - FootballHub.

Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар вважає, що Динамо показує дуже красивий футбол і боротьба за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі загострюється.

Про це він розповів у коментарі для FootballHub.

"Динамо набрало дуже сильний хід. Якщо я не помиляюсь, то вони 10 матчів, чи більше, не програють. Це означає, що наш чемпіонат зростає. Динамо показує дуже красивий футбол, який приносить їм результат.

Це повинно радувати вболівальників, тому що боротьба за чемпіонство загострюється. Ще побачимо як ми зіграємо проти киян", — сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні донецький клуб здолав луганську Зорю в перенесеному матчі 10 туру УПЛ, а Динамо дограло перерваний поєдинок 16 туру українського чемпіонату проти Миная, у якому здобуло впевнену перемогу.

Наразі "гірники" посідають першу сходинку в турнірній таблиці і випереджають киян на 4 бали.

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