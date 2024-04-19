Бондар: Динамо показує дуже красивий футбол

Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар вважає, що Динамо показує дуже красивий футбол і боротьба за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі загострюється.

Про це він розповів у коментарі для FootballHub.

"Динамо набрало дуже сильний хід. Якщо я не помиляюсь, то вони 10 матчів, чи більше, не програють. Це означає, що наш чемпіонат зростає. Динамо показує дуже красивий футбол, який приносить їм результат.

Це повинно радувати вболівальників, тому що боротьба за чемпіонство загострюється. Ще побачимо як ми зіграємо проти киян", — сказав футболіст.