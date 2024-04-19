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13.04.2024 13:00 712

Севілья планує орендувати футболіста Реала

Сьогодні 09:54 107 0
Севілья планує орендувати футболіста Реала
#Реал Мадрид, #Севілья, #Арда Гюлер

Джерело - Mundo Deportivo.

Севілья планує влітку орендувати молодого півзахисника мадридського Реала Арда Гюлера.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Королівський клуб і сам футболіст розглядають можливість продовження кар'єри в оренді, оскільки турок у складі "вершкових" наразі не може отримувати стабільну ігрову практику.

Проте зазначається, що угода між Реалом та Севільєю малоймовірна, бо між клубами не найкращі стосунки.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Гюлер хоче покинути мадридську команду. Реал Сосьєдад також хотів би орендувати футболіста.

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