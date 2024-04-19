Севілья планує орендувати футболіста Реала

Джерело - Mundo Deportivo.

Севілья планує влітку орендувати молодого півзахисника мадридського Реала Арда Гюлера.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Королівський клуб і сам футболіст розглядають можливість продовження кар'єри в оренді, оскільки турок у складі "вершкових" наразі не може отримувати стабільну ігрову практику.

Проте зазначається, що угода між Реалом та Севільєю малоймовірна, бо між клубами не найкращі стосунки.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Гюлер хоче покинути мадридську команду. Реал Сосьєдад також хотів би орендувати футболіста.