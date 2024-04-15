Зірковий новачок Реала хоче покинути команду

Джерело - Твіттер Рамона Альвареса де Мона.

Молодий півзахисник Реала Арда Гюлер повідомив керівництво клубу, що хоче залишити команду.

Про це повідомляє іспанський журналіст Рамон Альварес де Мон.

За інформацією інсайдера, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті підтримує ідею оренди Гюлера, аби той набрався досвіду та отримав більше ігрової практики.

Цього сезону турецький атакувальний хавбек взяв участь у 5 матчах Реала в усіх турнірах, відзначившись одним голом. Влітку минулого року Гюлер був придбаний у Фенербахче за 20 мільйонів євро.

Нещодавно повідомлялося, що в оренді 19-річного турка зацікавлений Реал Сосьєдад.