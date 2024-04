Реал Сосьєдад бажає орендувати Гюлера

Молодий атакувальний півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер у літнє трансферне вікно може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Турецький плеймейкер зацікавив Реал Сосьєдад, який хоче орендувати в Мадрида талановитого гравця.

Боси "біло-синіх" планують розпочати переговорили з "вершковими" щодо оренди Гюлера наприкінці поточного сезону.

У нинішньому сезоні Арда через травми провів за Реал всього 98 хвилин у семи матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол.

💣

