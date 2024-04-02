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Реал Сосьєдад бажає орендувати Гюлера

Сьогодні 21:11 90 0
Реал Сосьєдад бажає орендувати Гюлера
#Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Молодий атакувальний півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер у літнє трансферне вікно може змінити клуб. 

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Турецький плеймейкер зацікавив Реал Сосьєдад, який хоче орендувати в Мадрида талановитого гравця.

Боси "біло-синіх" планують розпочати переговорили з "вершковими" щодо оренди Гюлера наприкінці поточного сезону.

У нинішньому сезоні Арда через травми провів за Реал всього 98 хвилин у семи матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол.

Раніше голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін підписав контракт з агенцією Polaris Sports.

Нагадаємо, у 30 турі Ла Ліги мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах переміг Атлетик.

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