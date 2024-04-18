Астон Вілла в серії пенальті здолала Лілль, Фіорентина пройшла Вікторію: результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
18 квітня відбулися два матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій з футболу.
Італійська Фіорентина в овертаймі дотиснула чеську Вікторію. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Астон Вілла в серії післяматчевих пенальті пройшла французький Лілль.
Відтак англійська та італійська команди стали першими півфіналістами турніру.
Лілль - Астон Вілла 2:1 (1:0) (3:4 - по пенальті) (перший матч 1:2)
Голи: 1:0 - 16 Язіджі, 2:0 - 68 Андре, 2:1 - 87 Кеш
Фіорентина - Вікторія 2:0 (0:0) (перший матч 0:0)
Голи: 1:0 - 92 Гонсалес, 2:0 - 108 Бірагі
Пізніше будуть зіграні ще 2 матчі:
- 22:00. ПАОК - Брюгге (перший матч 0:1)
- 22:00. Фенербахче - Олімпіакос (перший матч 2:3)
Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.