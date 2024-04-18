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Астон Вілла в серії пенальті здолала Лілль, Фіорентина пройшла Вікторію: результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 22:37 143 0
Астон Вілла в серії пенальті здолала Лілль, Фіорентина пройшла Вікторію: результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Брюгге, #Вікторія, #Лілль, #Олімпіакос, #ПАОК, #Фенербахче, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

18 квітня відбулися два матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій з футболу.

Італійська Фіорентина в овертаймі дотиснула чеську Вікторію. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Астон Вілла в серії післяматчевих пенальті пройшла французький Лілль.

Відтак англійська та італійська команди стали першими півфіналістами турніру.

Ліга конференцій
1/4 фіналу, матч-відповідь
18 квітня

Лілль - Астон Вілла 2:1 (1:0) (3:4 - по пенальті) (перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 16 Язіджі, 2:0 - 68 Андре, 2:1 - 87 Кеш

Фіорентина - Вікторія 2:0 (0:0) (перший матч 0:0)

Голи: 1:0 - 92 Гонсалес, 2:0 - 108 Бірагі

Пізніше будуть зіграні ще 2 матчі:

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

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