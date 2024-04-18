Вони зробили це трохи краще: Гвардіола віддав належне Реалу

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що його команда була кращою за Реал в усьому, окрім пенальті.

Слова іспанця після драматичного вильоту з Ліги чемпіонів від Реала цитує пресслужба УЄФА.

"Я волів би перемогти, але вітаю Мадрид. Ми зробили все, що могли, зіграли винятково у всіх компонентах. На жаль, ми не змогли перемогти — що є, те є. Футбол — це про забиті голи, і в серії пенальті вони зробили це трохи краще, ніж ми. Вони у півфіналі, а ми — ні. Іноді ти виграєш по пенальті, іноді — ні", — сказав Гвардіола.