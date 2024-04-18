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06.04.2024 09:54 910

Родрі: Я побачив тільки одну команду

Сьогодні 09:46 180 0
Родрі: Я побачив тільки одну команду
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Родрі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі вважає, що ігрова перевага над Реалом була настільки великою, що на полі була лише одна команда. 

Своїми враженнями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів іспанський хавбек поділився у флеш-зоні. 

«Чесно кажучи, сьогодні я побачив лише одну команду. Але, так, вони відзахищалися та вистраждали (перемогу — прим.). Звісно, ми знаємо, наскільки сильний Реал Мадрид, але, на мою думку, ми мали проходити далі», — сказав Родрі. 

Півзахисник Манчестер Сіті отримав одну з найвищих оцінок у складі обох команд, але справжнім героєм зустрічі став Андрій Лунін, який зробив 8 сейвів у основний час, а також відбив 2 удари в серії післяматчевих пенальті. Після поєдинку українець згадав про складну ситуації на Батьківщині

У півфіналі Реал зіграє проти мюнхенської Баварії. Перша гра відбудеться 30 квітня в Мюнхені, а матч-відповідь на "Сантьяго Бернабеу" запланований на 7 травня. 

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