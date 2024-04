Родрі: Я побачив тільки одну команду

«Чесно кажучи, сьогодні я побачив лише одну команду. Але, так, вони відзахищалися та вистраждали (перемогу — прим.). Звісно, ми знаємо, наскільки сильний Реал Мадрид, але, на мою думку, ми мали проходити далі», — сказав Родрі.

❗️ “I saw only one team today”, says Rodri.pic.twitter.com/CirX0wJHDu