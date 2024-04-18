Родрі: Я побачив тільки одну команду

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі вважає, що ігрова перевага над Реалом була настільки великою, що на полі була лише одна команда.

Своїми враженнями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів іспанський хавбек поділився у флеш-зоні.

«Чесно кажучи, сьогодні я побачив лише одну команду. Але, так, вони відзахищалися та вистраждали (перемогу — прим.). Звісно, ми знаємо, наскільки сильний Реал Мадрид, але, на мою думку, ми мали проходити далі», — сказав Родрі. ❗️ “I saw only one team today”, says Rodri.pic.twitter.com/CirX0wJHDu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2024

Півзахисник Манчестер Сіті отримав одну з найвищих оцінок у складі обох команд, але справжнім героєм зустрічі став Андрій Лунін, який зробив 8 сейвів у основний час, а також відбив 2 удари в серії післяматчевих пенальті. Після поєдинку українець згадав про складну ситуації на Батьківщині.

У півфіналі Реал зіграє проти мюнхенської Баварії. Перша гра відбудеться 30 квітня в Мюнхені, а матч-відповідь на "Сантьяго Бернабеу" запланований на 7 травня.