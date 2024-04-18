Джерело - Чемпіон.

Півзахисника Баварії Йозуа Кімміха та футболіста мадридського Реала Федеріко Вальверде визнали найкращими гравцями матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Німець забив єдиний м'яч у поєдинку проти Арсенала і приніс команді перемогу. А уругваєць провів повний поєдинок проти Манчестер Сіті.

Нагадаємо, у півфіналі зіграють Баварія з Реалом та ПСЖ з Боруссією Дортмунд. Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.