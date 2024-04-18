Джерело - Чемпіон.
Півзахисника Баварії Йозуа Кімміха та футболіста мадридського Реала Федеріко Вальверде визнали найкращими гравцями матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Balling in the quarters ⚽⭐@PlayStationEU || #UCLPOTM pic.twitter.com/OyTcQfLjTj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024
Німець забив єдиний м'яч у поєдинку проти Арсенала і приніс команді перемогу. А уругваєць провів повний поєдинок проти Манчестер Сіті.
Нагадаємо, у півфіналі зіграють Баварія з Реалом та ПСЖ з Боруссією Дортмунд. Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.