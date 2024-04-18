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Він провів матч усього життя: легендарний воротар Реала розсипався в компліментах на адресу Луніна

Сьогодні 11:25 269 0
Він провів матч усього життя: легендарний воротар Реала розсипався в компліментах на адресу Луніна
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - УЄФА.

Колишній воротар Реала та низки інших іспанських клубів Сантьяго Канісарес вважає, що в матчі-відповіді проти Манчестер Сіті Андрій Лунін видав найкращий виступ у своїй кар’єрі. 

Слова легендарного іспанського голкіпера цитує офіційний сайт УЄФА. 

"Сьогодні Лунін був коронований. Він провів фантастичний вечір, матч усього життя. Визначальним моментом став відбитий пенальті Бернарду Сілви. Він входить до переліку найкращих воротарів Європи", — сказав Лунін. 

Українець здійснив 8 сейвів у грі та відбив ще 2 удари в серії післяматчевих пенальті. Втім, УЄФА визнала найкращим гравцем матчу іншого гравця Реала

У півфіналі "вершкові" зіграють проти Баварії, яка в напруженому протистоянні пройшла Арсенал. Цікаво, що мюнхенці розглядають Луніна як потенційного наступника Мануеля Ноєра

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