Роналду відсудив у Ювентуса семизначну суму

Джерело - Gazzetta dello Sport.

Арбітражний суд зобов'язав туринський Ювентус виплатити Кріштіану Роналду 9,8 мільйонів долларів заборгованості по зарплаті плюс бонуси.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що португалець вимагав удвічі більшу суму — 19,6 мільйонів. Суперечка тривала з моменту, коли гравець покинув італійську команду.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що нападник отримає дискваліфікацію на два матчі Аль-Насра. Причиною відсторонення стала агресивна поведінка португальця у півфіналі Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Хілаля.

У підсумку трофей узяв Аль-Хілаль, продовживши свою рекордну переможну серію до 33 матчів. У фіналі команда Жорже Жезуша розгромила Аль-Іттіхад. Після матчу одного з гравців побили батогом.