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06.04.2024 09:54 910

Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило

Сьогодні 09:54 235 0
Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило
#Андрій Лунін, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - ФК Реал.

Воротар Реала Андрій Лунін розповів, що під час підготовки до серії післяматчевих пенальті в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер сіті він мав ризикнути на ударі Бернарду Сілви і залишитися в центрі воріт.

Слова голкіпера передає пресслужба клубу.

"Я виснажений, тому що це мій перший матч на такому рівні, 120 хвилин у матчі Ліги чемпіонів на виїзді. Нам довелося по-справжньому працювати, але команда наполегливо боролася за вихід до півфіналу.

Ми готувалися до всіх можливих пенальтистів і вирішили ризикнути в одному з пенальті. На щастя, все обійшлося добре. Під час удару Бернарду Сілви я мав залишитися в центрі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою королівського клубу у серії післяматчевих пенальті. Українець потягнув два удара з п'яти і вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.

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