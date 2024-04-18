Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило

Джерело - ФК Реал.

Воротар Реала Андрій Лунін розповів, що під час підготовки до серії післяматчевих пенальті в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер сіті він мав ризикнути на ударі Бернарду Сілви і залишитися в центрі воріт.

Слова голкіпера передає пресслужба клубу.

"Я виснажений, тому що це мій перший матч на такому рівні, 120 хвилин у матчі Ліги чемпіонів на виїзді. Нам довелося по-справжньому працювати, але команда наполегливо боролася за вихід до півфіналу. Ми готувалися до всіх можливих пенальтистів і вирішили ризикнути в одному з пенальті. На щастя, все обійшлося добре. Під час удару Бернарду Сілви я мав залишитися в центрі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою королівського клубу у серії післяматчевих пенальті. Українець потягнув два удара з п'яти і вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.