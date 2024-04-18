Анчелотті: Лунін добре підготувався до серії післяматчевих пенальті

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, що український воротар команди Андрій Лунін добре підготувався до серії післяматчевих пенальті у вирішальному поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми в захваті від результату, але дуже втомилися. Тепер нам треба відсвяткувати, тому що це дуже важливий прохід у півфінал. Із завтрашнього дня нам потрібно добре підготуватися до недільної гри, бо поєдинок проти Барселони має вирішальне значення для ліги.

Що ж до серії пенальті, то всі гравці були дуже впевненими, тому в нас не було проблем з вибором п’яти пенальтистів. Лунін також добре підготувався до неї", — сказав наставик.