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Анчелотті: Лунін добре підготувався до серії післяматчевих пенальті

Сьогодні 09:05 383 0
Анчелотті: Лунін добре підготувався до серії післяматчевих пенальті
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - ФК Реал Мадрид.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, що український воротар команди Андрій Лунін добре підготувався до серії післяматчевих пенальті у вирішальному поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми в захваті від результату, але дуже втомилися. Тепер нам треба відсвяткувати, тому що це дуже важливий прохід у півфінал. Із завтрашнього дня нам потрібно добре підготуватися до недільної гри, бо поєдинок проти Барселони має вирішальне значення для ліги.

Що ж до серії пенальті, то всі гравці були дуже впевненими, тому в нас не було проблем з вибором п’яти пенальтистів. Лунін також добре підготувався до неї", — сказав наставик.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ завершився перемогою королівського клубу у серії післяматчевих пенальті. Українець потягнув два удара з п'яти і вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.

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