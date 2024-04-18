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Ноєр став рекордсменом за кількістю сухих матчів у Лізі чемпіонів

Сьогодні 08:27 71 0
Ноєр став рекордсменом за кількістю сухих матчів у Лізі чемпіонів
#Баварія, #Касільяс, #Ліга чемпіонів, #Мануель Ноєр

Джерело - OptaFranz.

Воротар Баварії Мануель Ноєр встановив новий рекорд за кількістю матчів без пропущених голів у Лізі чемпіонів. 

Про це повідомляє статистичний портал OptaFranz. 

Після матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Арсенала (1:0) на рахунку Ноєра тепер 58 "сухих" поєдинків. За цим показником він перевершив легендарного голкіпера Реала Ікера Касільяса, в якого було 57 кліншитів у 177 іграх. Зазначимо, що Мануелю знадобилося на 39 матчів менше.

Нещодавно німецький інсайдер повідомив, що Ноєр планує завершити кар’єру в 2025 або 2026 році. На заміну йому Баварія розглядає топового українського голкіпера

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