Ноєр став рекордсменом за кількістю сухих матчів у Лізі чемпіонів

Джерело - OptaFranz.

Воротар Баварії Мануель Ноєр встановив новий рекорд за кількістю матчів без пропущених голів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє статистичний портал OptaFranz.

Після матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Арсенала (1:0) на рахунку Ноєра тепер 58 "сухих" поєдинків. За цим показником він перевершив легендарного голкіпера Реала Ікера Касільяса, в якого було 57 кліншитів у 177 іграх. Зазначимо, що Мануелю знадобилося на 39 матчів менше.

Нещодавно німецький інсайдер повідомив, що Ноєр планує завершити кар’єру в 2025 або 2026 році. На заміну йому Баварія розглядає топового українського голкіпера.