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07.04.2024 07:40 971

Стало відомо, коли Ноєр планує завершити кар'єру

Вчора 22:40 107 0
Стало відомо, коли Ноєр планує завершити кар'єру
#Мануель Ноєр

Джерело - Чемпіон.

Легендарний голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр завершить професійну кар'єру у 2025 або 2026 році.

Про це повідомив відомий німецький інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що досвідчений воротар або відпрацює цей контракт до кінця, або продовжить угоду ще на рік, і завершить кар'єру наприкінці сезону-2025/2026.

Раніше ми повідомляли, що мюнхенці близькі до угоди з наступником Ноєра, Александром Нюбелем.

Нагадаємо, в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія зіграла в бойову внічию з Арсеналом

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