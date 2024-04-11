Стало відомо, коли Ноєр планує завершити кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Легендарний голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр завершить професійну кар'єру у 2025 або 2026 році.
Про це повідомив відомий німецький інсайдер Флоріан Плеттенберг.
Зазначається, що досвідчений воротар або відпрацює цей контракт до кінця, або продовжить угоду ще на рік, і завершить кар'єру наприкінці сезону-2025/2026.
📍Whether Manuel #Neuer will retire in 2025 or extend his contract for one more year until 2026 is still uncertain!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 10, 2024
Everything is possible …
➡️ However, Bayern wanted to finalize the new contract for Nübel now because they are impressed about his development. @SkySportDE… pic.twitter.com/aftPPc9V9M
Раніше ми повідомляли, що мюнхенці близькі до угоди з наступником Ноєра, Александром Нюбелем.
Нагадаємо, в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія зіграла в бойову внічию з Арсеналом.