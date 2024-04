Стало відомо, коли Ноєр планує завершити кар'єру

Легендарний голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр завершить професійну кар'єру у 2025 або 2026 році.

Про це повідомив відомий німецький інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що досвідчений воротар або відпрацює цей контракт до кінця, або продовжить угоду ще на рік, і завершить кар'єру наприкінці сезону-2025/2026.

📍Whether Manuel #Neuer will retire in 2025 or extend his contract for one more year until 2026 is still uncertain!



Everything is possible …



➡️ However, Bayern wanted to finalize the new contract for Nübel now because they are impressed about his development. @SkySportDE… pic.twitter.com/aftPPc9V9M