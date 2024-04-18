Шахтар зустрінеться із Зорею у межах перенесеного туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 18 квітня, відбудеться перенесений матч 10 туру Української Прем'єр-Ліги в якому донецький Шахтар завітає у гості до луганської Зорі.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Зазначимо, що зустріч між клубами перенесли на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва, щоб національна команда змогла краще підготуватися до матчів кваліфікації Євро-2024.

Нагадаємо, у межах 24 туру УПЛ "гірники" в меншості мінімально перемогли полтавську Ворсклу, а луганці здолали одеський Чорноморець.