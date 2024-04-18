Манчестер Сіті — Реал 1:1: огляд чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у драматичній серії пенальті переміг Манчестер Сіті та здобув путівку у півфінал Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, матч-відповідь

17 квітня

Манчестер Сіті - Реал 1:1 (3:4 по пенальті)

Голи: 0:1 - 12 Родріго, 1:1 - 76 Де Брейне

Ман Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі (112 Стоунс), Гвардіол, Гріліш (72 Доку), Родрі, Де Брейне (112 Ковачіч), Бернарду Сілва, Фоден, Холанд (91 Альварес).

Реал: Лунін, Карвахаль (110 Мілітао), Начо, Рюдігер, Менді, Кроос (79 Модрич), Камавінга, Беллінгем, Вальверде, Родріго (84 Діас), Вінісіус Жуніор (102 Васкес).

Попередження: 59 Гріліш, 61 Гвардіол, 90 Родрі — 38 Карвахаль, 90 Менді.

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні «Вемблі» в Лондоні.