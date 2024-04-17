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Наполі знайшов собі другого Осімхена

Сьогодні 19:23 114 0
Наполі знайшов собі другого Осімхена
#Лілль, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Джонатан Девід, #Віктор Осімхен

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Наполі розпочав переговори щодо підписання найкращого бомбардира Лілля Джонатана Девіда. 

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport. 

За інформацією джерела, канадський форвард уже дав свою згоду на перехід в італійський клуб. Цього сезону Джонатан забив 23 голи та оформив 3 асисти в 40 матчах. 

Лілль вимагає за Девіда 50 мільйонів євро, але президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче зійтися на 35 мільйонах + бонуси. 

Зазначимо, що у 2020 році з Лілля у Наполі перейшов Віктор Осімхен, який минулого сезону став найкращим голеадором Серії А та допоміг "партенопеям" виграти своє перше Скудетто за останні 33 роки. 

Днями стало відомо, що Наполі вже готує трансфер Георгія Судакова. Окрім того, в неаполітанському клубі може статися неочікувана трансферна перестановка — команду може очолити тренер, який багато років працював з головним конкурентом

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