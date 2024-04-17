Тренер Миная: Трохи не вистачило, щоб дотиснути Динамо

Гравці Миная були близькими до нічиєї в перенесеному матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо (1:3).

Про це заявив головний тренер закарпатського клубу Желько Любенович у коментарі УПЛ ТБ.

"Друга половина у нас вийшла кращою. Другий тайм — це той показник, до чого ми прагнемо і в який футбол хочемо грати.

На жаль, нам знову трохи не вистачило, щоб дотиснути суперника. Як і в матчах з Оболонню, Поліссям, Олександрією. У нас були дуже хороші моменти в другому таймі, коли можна і потрібно було забивати. Жаль, що не забили другий гол – була б зовсім інша ситуація, якби рахунок був 2:2. Будемо працювати над цим", - сказав Любенович.