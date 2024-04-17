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06.04.2024 09:54 889

Гвардіол: Модрич — чудова людина та лідер на полі

Сьогодні 14:02 67 0
Гвардіол: Модрич — чудова людина та лідер на полі
Фото - Getty Images
#Лука Модрич, #Йошко Гвардіол

Джерело - The Sun.

Хорватський захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол оцінив протистояння проти земляка Луки Модрича, який грає за Реал, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це оборонець розповів у коментарі The Sun.

"Мені не потрібно витрачати час на розмови про його ігрові якості, тому що про них знають усі. Але він ще більш чудова людина і лідер на полі. Це буде його останній чемпіонат Європи й останній сезон у збірній.

Я дуже радий, що у мене була можливість грати і ділити роздягальню з ним. Я повинен насолодитися останніми моментами разом із Лукою. Але грати проти своїх товаришів по збірній разом зі своїм клубом теж приємно", — сказав Гвардіол. 

Нагадаємо, перший матч протистояння Реала та Ман Сіті завершився з рахунком 3:3. Правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож нічия з усяким рахунком переведе гру в додатковий час.

Початок — о 22:00 за київським часом.

Напередодні, після матчів-відповідей у протистояннях Барселона — ПСЖ і Боруссія — Атлетико, визначилась перша півфінальна пара ЛЧ.

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