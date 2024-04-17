Гвардіол: Модрич — чудова людина та лідер на полі

Хорватський захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол оцінив протистояння проти земляка Луки Модрича, який грає за Реал, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це оборонець розповів у коментарі The Sun.

"Мені не потрібно витрачати час на розмови про його ігрові якості, тому що про них знають усі. Але він ще більш чудова людина і лідер на полі. Це буде його останній чемпіонат Європи й останній сезон у збірній.

Я дуже радий, що у мене була можливість грати і ділити роздягальню з ним. Я повинен насолодитися останніми моментами разом із Лукою. Але грати проти своїх товаришів по збірній разом зі своїм клубом теж приємно", — сказав Гвардіол.