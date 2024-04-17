Гвардіол: Модрич — чудова людина та лідер на полі

Джерело - The Sun.
Хорватський захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол оцінив протистояння проти земляка Луки Модрича, який грає за Реал, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Про це оборонець розповів у коментарі The Sun.
"Мені не потрібно витрачати час на розмови про його ігрові якості, тому що про них знають усі. Але він ще більш чудова людина і лідер на полі. Це буде його останній чемпіонат Європи й останній сезон у збірній.
Я дуже радий, що у мене була можливість грати і ділити роздягальню з ним. Я повинен насолодитися останніми моментами разом із Лукою. Але грати проти своїх товаришів по збірній разом зі своїм клубом теж приємно", — сказав Гвардіол.
Нагадаємо, перший матч протистояння Реала та Ман Сіті завершився з рахунком 3:3. Правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож нічия з усяким рахунком переведе гру в додатковий час.
Початок — о 22:00 за київським часом.
Напередодні, після матчів-відповідей у протистояннях Барселона — ПСЖ і Боруссія — Атлетико, визначилась перша півфінальна пара ЛЧ.