Джерело - УАФ.
Дівоча збірна України WU-16 з футболу розпочне власні виступи на Турнірі розвитку УЄФА, який відбудеться 17-22 квітня в Боснії і Герцеговині.
Перша гра зі словенками пройде 17 квітня, початок – о 15:00 за Києвом.
Під керівництвом головного тренера Сергія Сапронова оновлений склад 2008–2009 років народження набуватиме досвіду на міжнародних змаганнях.
Розклад
- 17.04.2024. Словенія – Україна (15:00*)
- 19.04.2024. Північна Македонія – Україна (12:00)
- 22.04.2024. Боснія і Герцеговина – Україна (12:00)
*Час початку матчів – київський.
Нагадаємо, команда України WU-17 поступилась Іспанії у другому турі відбору Євро-2024.
Також 17 квітня відбудеться жеребкування Євро-2024, відомі потенційні суперники юнацької збірної України U-19.