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Дівоча збірна України WU-16 стартує на Турнірі розвитку УЄФА

Сьогодні 12:26 128 0
Дівоча збірна України WU-16 стартує на Турнірі розвитку УЄФА

Джерело - УАФ.

Дівоча збірна України WU-16 з футболу розпочне власні виступи на Турнірі розвитку УЄФА, який відбудеться 17-22 квітня в Боснії і Герцеговині.

Перша гра зі словенками пройде 17 квітня, початок – о 15:00 за Києвом.

Під керівництвом головного тренера Сергія Сапронова оновлений склад 2008–2009 років народження набуватиме досвіду на міжнародних змаганнях.

Розклад

  • 17.04.2024. Словенія – Україна (15:00*)
  • 19.04.2024. Північна Македонія – Україна (12:00)
  • 22.04.2024. Боснія і Герцеговина – Україна (12:00)

*Час початку матчів – київський.

Нагадаємо, команда України WU-17 поступилась Іспанії у другому турі відбору Євро-2024.

Також 17 квітня відбудеться жеребкування Євро-2024, відомі потенційні суперники юнацької збірної України U-19.

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