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Дівоча збірна України поступилась Іспанії у другому турі відбору Євро-2024

Сьогодні 21:35 119 0
Дівоча збірна України поступилась Іспанії у другому турі відбору Євро-2024
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Дівоча збірна України U-17 поступилась Іспанії у другому турі відбіркового раунду Євро-2024 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Наступний і останній поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року "синьо-жовті" проведуть проти Туреччини 20 березня.

Євро-2024 (WU-17)

Другий раунд відбору, група А5

17 березня

Іспанія (WU-17) — Україна (WU-17)  2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Амая, 2:0 - 68 Серрато

Іспанія (WU-17): Наваль, Кальво, Гонсалес (Фернандес, 72), Амая (Васкес, 72), Азке (Пау, 64), Гомес (Торрес, 64), Фольгадо, Боррего, Ортега, Гаррідо (Сегура, 46), Серрато.

Україна (WU-17): Сахно, Масловська, Ігнатенко, Вершняк, Савка (Осипчук, 83), Савкіна (Артеменко, 69), Авраменко, Гладун, Мигаль (Купцова, 69), Кабанова (Жигадло, 57), Марценюк (Коновалова, 83).

Попереджені: Ігнатенко (77), Авраменко (85).

Варто зазначити, що в іншому матчі групи Нідерланди розгромили Туреччину з рахунком 6:1. 

Нагадаємо, що в першому турі збірна України поступилась Нідерландам. Після двох зіграних матчів Україна посідає третє місце в групі. За регламентом лише переможець групи отримає путівку до фінальної стадії турніру.

Наступний і останній поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року "синьо-жовті" проведуть проти Туреччини 20 березня.

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